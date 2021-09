Ex-vrouw van prins Andrew steunt hem nog na Epstein-schandaal: “Mijn hart is mijn eed”

Sarah Ferguson blijft achter prins Andrew staan, ondanks het schandaal rond Jeffrey Epstein waar hij in verwikkeld is geraakt. Dat heeft de ex-vrouw van de Britse prins verteld aan Poolse media. “Mijn hart is mijn eed”, zei Ferguson, die achter haar huwelijksgeloften blijft staan.

Prins Andrew en Sarah Ferguson trouwden in juli 1986 en hebben samen twee dochters, maar in 1992 liep hun huwelijk spaak. In 1996 scheidden ze officieel, maar ze zijn wel altijd heel close gebleven. Zo verblijft Ferguson bijvoorbeeld nog altijd bij Andrew wanneer ze in het Verenigd Koninkrijk is.

Vorige week was Ferguson op een trip in Polen en gaf daar een interview aan lokale media. Ze zei dat ze achter haar ex-man blijft staan en hem altijd zal steunen. “Scheiden is één ding, maar mijn hart is mijn eed.” Ze voegde eraan toe dat ze haar huwelijksgeloften aan hem altijd zou nakomen. “Ik ga het engagement dat ik toen aangegaan ben altijd nakomen.”

Foto: AFP

Dinsdag was prins Andrew nog samen met Ferguson naar Balmoral getrokken, waar zijn moeder Queen Elizabeth op dit moment op vakantie is. De prins zou daar aan zijn entourage verteld hebben dat hij er stellig van overtuigd is dat de hele heisa “zal overwaaien”. Dat vertelde een insider aan The mirror. “Hij wil zo snel mogelijk weer aan het werk. Dat lijkt onmogelijk, maar hij is ervan overtuigd dat in de komende weken duidelijk zal worden dat hij niets verkeerd gedaan heeft.”

Prins Andrew wordt in de VS aangeklaagd door Virginia Roberts - die nu als Virginia Guiffre door het leven gaat - omdat hij haar verkracht en misbruikt zou hebben toen ze nog maar 17 jaar was.