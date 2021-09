Buurtbewoners Antwerps Eilandje schrikken van onaangekondigde militaire oefening: “Onbegrijpelijk in bewoonde omgeving”

Antwerpen - De buurtbewoners van het Eilandje zijn donderdagochtend verrast door een militaire oefening aan het Kattendijkdok. Niemand bleek op voorhand gewaarschuwd te zijn. “Onbegrijpelijk dat ze dit laten plaatsvinden in een bewoonde omgeving zonder het te melden”, zegt buurtbewoner Fred Richez.

“Rond half zeven begonnen ze hier vollenbak te schieten”, getuigt Fred Richez. Hij woont in een van de appartementsgebouwen rondom het Kattendijkdok. “Ik wist totaal niet wat er gaande was. Ik ben naar mijn terras gelopen en heb alles gefilmd.”

Op bovenstaande beelden is te zien hoe een aangemeerd schip door drie kleinere boten wordt omringd. Luide knallen zijn hoorbaar wanneer de soldaten het schip betreden.

Het is niet de eerste keer deze week dat de buurt wordt opgeschrikt door een oefening van Defensie. “Dinsdagochtend hadden we ook al prijs, maar toen was het wel iets later en al licht”, zegt Richez.

De persdienst van Defensie laat weten dat er momenteel een oefening gaande is sinds maandag. “Het betreft een opleiding (amfibische opleiding) van kandidaten van het opleidingscentrum Commando in Marche-en-Famenne. In totaal worden een 40-tal militairen ingezet.”

Onaangekondigd

Dat de oefeningen onaangekondigd gebeurden, zorgt voor ongenoegen bij de buurtbewoners. “Niemand was op de hoogte. Het is gewoon onbegrijpelijk dat ze dit laten doorgaan in een bewoonde omgeving zonder het te melden. Hier wonen gezinnen met kinderen”, vertelt Richez gefrustreerd.

Defensie bevestigt dat de buurt niet op voorhand gewaarschuwd werd en excuseert zich voor het ongemak. “Sommige trainingen vereisen een zekere discretie. Dit was het geval voor deze oefening, dus we vroegen de lokale autoriteiten om discreet te blijven over dit onderwerp. Indien we sommige bewoners verrast hebben, onze excuses hiervoor.”

De oefening eindigt donderdag om 18 uur.