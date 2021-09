Hij wou afkeuring tonen voor coronaregels, maar wou ook aandacht voor eigen ellende: man die molotovcocktail naar parlement gooide, riskeert 30 maanden cel met uitstel

In tegenstelling tot wat men eerst dacht, is P.V., de 37-jarige Limburger die eind juli vorig jaar een brandbom naar het federaal parlement gooide, geen “coronaterrorist”. Hij handelde ook niet vanuit zijn extreemrechtse sympathieën. Alleen hadden tal van frustraties zich in die periode in het leven van de man opgehoopt. En daar toonde het parket wel begrip voor.