Domper voor KV Kortrijk: Timothy Derijck zes weken buiten strijd

KV Kortrijk ziet met Timothy Derijck een belangrijke pion uitvallen. De centrale verdediger kampt met loszittend kraakbeen in de enkel. In het verleden kreeg hij al een aantal infiltraties, maar die bleken steeds minder doeltreffend. Een operatie bleek dan ook de enige oplossing. Vrijdag gaat Derijck onder het mes, daarna volgen vier tot zes weken revalidatie.

Het toont eveneens aan dat Kortrijk defensief niet te dik zit in spelers. Met Rougeaux, Radovanovic en Sainsbury zijn er nog drie centrale verdedigers over, Rougeaux staat ook nog eens op één kaart van schorsing. “Comfortabel is anders, maar dan moeten we naar andere oplossingen kijken. Een optie is dan om Vandendriessche een rijtje achteruit te schuiven. We moeten ons aanpassen aan de situatie”, aldus Kortrijk-coach Luka Elsner over de verdedigende situatie.

Ook nieuwkomer Jonah Osabutey is nog niet fit na zijn operatie aan de buikspieren. Over twee maanden kan hij volledig wedstrijdklaar zijn. Michiel Jonckheere zal dan weer over één week terug zijn.