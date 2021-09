Vliegtuig met honderdtal geëvacueerde buitenlanders vanuit Kaboel aangekomen in Qatar

Een vliegtuig met aan boord een honderdtal passagiers is donderdag vertrokken vanuit Kaboel in Afghanistan en aan het begin van de avond aangekomen in de Qatarese hoofdstad Doha. Het gaat om de eerste evacuatievlucht sinds de Amerikaanse troepen Afghanistan eind augustus verlieten.

Aan boord waren 113 mensen, vooral Afghanen met een dubbele nationaliteit, zoals de Amerikaanse, Oekraïense, Canadese of Duitse. Er vlogen ook dertien Britten mee en dertien Nederlanders mee. Het betreft de eerste vlucht waarmee een grote groep burgers kan vertrekken sinds het einde van de chaotische evacuatie van vorige maand. Toen haalden westerse landen meer dan 120.000 mensen uit de Afghaanse hoofdstad, die in handen is gevallen van de extremistische taliban.

Het toestel van Qatar Airways was eerder donderdag aangekomen in Kaboel met hulpgoederen. Qatar heeft goede banden met de taliban en speelde een prominente rol bij de heropening van het vliegveld. De Qatarese Afghanistan-gezant zei dat er voor vrijdag een volgende vlucht gepland staat. “Hopelijk wordt het leven normaal in Afghanistan”, aldus Mutlaq bin Majed al-Qahtani.