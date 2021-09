COLUMN. “Kinderen, dit is jullie nieuwe mama”

Net voor de covid-uitbraak in 2020 gingen mijn man en ik een weekendje weg naar Rotterdam, zonder kinderen. (Hadden we geweten dat die lockdown zo ­ellendig lang ging duren, dan hadden we er ongetwijfeld twee weken van gemaakt en hadden we zeker ook een rol toiletpapier meegenomen uit het hotel.) Doorgaans nemen wij zelden ­foto’s van onszelf, laat staan romantische foto’s. Toch maakten we in Rotterdam een bijzonder romantische foto van ons twee, aan het kussen voor een licht­gevend rood hart aan de markthal. Die foto stuurden we door naar onze kinderen.