9/11 was slechts stap 1 in het masterplan van Al Qaeda dat nu pas zijn slot zou kennen

Ergens in de helft van de jaren negentig schreef de Egyptenaar Saif al-Adel ‘De strategie van Al Qaeda naar het jaar 2020’. De voormalige Egyptische kolonel behoorde tot het selecte groepje rond Osama bin Laden dat de strategie van de terreurgroep uitzette. Hij beschreef vijf stappen naar de vernietigingen van het Westen en de hegemonie van de radicale islam. Het plan lukte niet helemaal, maar was wel een akelige voorspelling van wat 9/11 in beweging zette.