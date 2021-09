“En toen vroeg iemand aan prins Filip: Is dat eigenlijk moeilijk, in een toren vliegen?”

Op dinsdag 11 september 2001 beefde niet enkel New York, maar ook de rest van de wereld. Grootste vrees in ons land, ook bij toenmalig koning Albert, was meteen dat de terreur zich ook tegen ons land zou keren, zo blijkt uit een reconstructie met de hoofdrolspelers van toen. F-16’s stegen op, prins Filip beëindigde zijn missie in Casablanca zo diplomatisch mogelijk en de dag eindigde met een nachtelijke veiligheidsraad en frieten. “Godverdoemme, wat heeft die Berlusconi nu weer uitgekraamd.”