Belgische New Yorkers over de impact van 9/11 op hun stad: “Alsof ze één kaakslag kreeg, en er tien teruggaf”

Verschillende Belgen maakten de aanslagen van 11 september in New York van dichtbij mee. Jacqueline Goossens (67) keek toe vanaf Staten Island terwijl Catherine de Zegher (66) vanop het dak van haar flatgebouw zag hoe een vliegtuig toesloeg. Robin Van Puyenbroeck (45) is dan weer algemeen directeur van de internationale WTC-handelsorganisatie. Dit is hun getuigenis.