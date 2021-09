Facebook brengt samen met Ray-Ban ‘slimme bril’ op de markt

Facebook heeft samen met brillenmaker Ray-Ban een ‘slimme bril’ voorgesteld die foto’s en video’s kan maken. De ‘Ray-Ban Stories’ kan ook gebruikt worden om telefoongesprekken op de smartphone aan te nemen, of naar muziek of podcasts te luisteren.

In de monturen van de slimme bril zitten twee camera’s van 5 megapixel naar voren gericht. Foto’s of video’s, die maximaal 30 seconden kunnen duren, kunnen via de app Facebook View opgeslagen worden op de smartphone en vervolgens gedeeld worden op sociale netwerken. In de brillenpoten zijn dan weer twee luidsprekers ingebouwd. In tegenstelling tot de geflopte Google Glasses, heeft de Ray-Ban Stories geen beeldscherm.

Opnames kunnen worden gestart met een druk op een fysieke knop op de bril of via spraakbediening. Wanneer de bril beelden maakt, licht een klein wit ledlampje in het montuur op.

De Ray-Ban Stories - die in twintig verschillende stijlvarianten en vijf kleuren beschikbaar is - zal in de eerste plaats alleen verkocht worden in Australië, de Verenigde Staten, Canada, Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. De prijs voor een exemplaar begint bij 299 dollar (ruim 250 euro).

De functies van de nieuwe slimme bril zijn gelijkaardig aan die van de Spectacles die Snapchat in 2016 lanceerde. Dat product raakte nooit echt van de grond.