Klimaattop VN grootste klus ooit voor Schotse politie door vele aanwezige wereldleiders en verwachte massale protesten

De VN-klimaattop in Glasgow wordt de grootste operatie ooit voor de Schotse politie. De verwachte massale protesten zullen het er niet makkelijker op maken, voorspelt hoofdverantwoordelijke Bernard Higgins.

De twaalfdaagse topconferentie wordt bijgewoond door 120 wereldleiders, onder wie de Amerikaanse president Biden en paus Franciscus. De politie zet elke dag 10.000 man in van 31 oktober tot 12 november. Het is sowieso de grootste politieklus ooit in Schotland en misschien wel in het hele Verenigd Koninkrijk, zei Higgins. Het wordt volgens hem een “heel complexe en uitdagende operatie”.

Een gepland klimaatprotest met 50.000 tot 100.000 deelnemers bezorgt hem al kopzorgen. De politiechef heeft inmiddels leiders van Extinction Rebellion ontmoet. Die beweging bracht de afgelopen weken delen van Londen tot stilstand met een reeks acties. Zolang het in Glasgow vriendelijk blijft heeft Higgins er geen problemen mee, maar als mensen gevaar lopen of de conferentie in gevaar dreigt te komen, komt de politie in actie.

Honderden agenten hebben een speciale training gehad. Sommigen zullen wapens dragen en er worden ook eenheden met honden en paarden ingezet.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)