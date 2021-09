Imam schrijft boek met De Wever: “Niet mijn ambitie om de hopeloos verdeelde islam helemaal aan mijn kant te krijgen”

“Vroeger waren ze gastarbeiders, later allochtonen. Maar na 9/11 waren ze plots moslims.” Twintig jaar na de ultieme botsing der beschavingen doen Bart De Wever en Khalid Benhaddou een poging om dichter bij elkaar te komen. Het boek dat ze samen schreven, is voor beiden een berekend risico. “Al veel moslims hebben me gevraagd waarom ik met Bart wil samenzitten.”