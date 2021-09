Guus Hiddink zet op 74-jarige leeftijd punt achter trainerscarrière

Guus Hiddink gaat met pensioen. Dat heeft de 74-jarige voormalig trainer van onder meer de Nederlandse nationale ploeg donderdagavond bevestigd. Naast bondscoach van Oranje was Hiddink ook trainer onder meer PSV, Real Madrid en Chelsea.

Hiddink was donderdagavond te gast in de talkshow HLF8 op SBS 6. Daarin kondigde hij aan dat hij definitief met pensioen gaat. “Ik ben de laatste tijd niet actief geweest vanwege Covid, toevallig heb ik gisteren met de president (van Curaçao, waarvan Hiddink bondscoach was, red.) zitten evalueren en we zijn tot de conclusie gekomen dat het beter is dat ik er even mee ga stoppen, omdat ze een nieuw traject in gaan.”

Of de vraag of hij er echt definitief mee kapt, antwoordt Hiddink bevestigend. “We gaan stoppen. Totaal. Of ik een Advocaatje (net als Dick Advocaat toch nog doorgaan, red.) ga doen? Nee, nee.”