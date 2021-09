Weer een coalitiewissel op komst, maar dit keer mag de burgemeester blijven

Meise is de vierde gemeente die gebruikmaakt van het nieuwe decreet waarbij een meerderheid binnen de gemeenteraad een nieuwe bestuursploeg kan aanstellen. Opvallend in Meise is dat het initiatief genomen werd door de partij van de burgemeester, die nu verder gaat met de oppositie.

Hoewel er de afgelopen jaren hard gewerkt is, liet een vlotte samenwerking binnen de huidige coalitie te wensen over”, liet de burgemeester van Meise, Gerda Van den Brande (N-VA), weten. Schepen Roel Anciaux (Vooruit en Groen), die op de oppositiebanken belandt, is zwaar ontgoocheld. “N-VA komt terug op een gegeven woord. Dit is woordbreuk.” Schepen Erwin De Clerck (PRO), die ook moet plaatsruimen, heeft het over “hysterisch gedrag.”

Nationaal afgetoetst

Opvallend is dat het initiatief hier genomen werd door de burgemeester zelf, die op post blijft en in zee gaat met de oppositie. Gevolg daarvan is dat de fractie van de burgemeester niet de grootste is binnen de nieuwe ploeg. En volgens het nieuwe decreet waarvan gebruikgemaakt wordt voor de wissel, moet de grootste fractie wel de burgemeester leveren. “Alle raadsleden en opvolgers van onze lijst hebben echter schriftelijk afstand gedaan van het burgemeesterschap”, zegt toekomstig schepen Tom Heyvaert. “Zo blijft Gerda Van den Brande voor N-VA burgemeester. We hebben dit nationaal laten aftoetsen: deze motie is juridisch onderbouwd.”

Volgens professor Herwig Reynaert (UGent) geldt de regel dat de burgemeester uit de grootste fractie moet komen hier zelfs niet. “Aangezien niet de volledige ploeg wordt weggestemd en de burgemeester op post blijft, is hier geen sprake van een algemene constructieve motie van wantrouwen, maar individuele moties van wantrouwen, tegen bepaalde schepenen. Juridisch is hier niets mis.”

