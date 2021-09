Jean-Marie Pfaff over de coach die nooit werd ontslagen: “Urbain Braems ontdekte spelers en maakte ze groot”

De Belgische én de Turkse voetbalwereld rouwen. In Zottegem is Urbain Braems (87) overleden. De coach die Cercle deed herleven, Anderlecht succes aanreikte, Beveren groot maakte en aanbeden werd bij het Turkse Trabzonspor. Voor hem bleef Van Himst in Brussel, Cruijff zat bij hem in de auto en Pfaff werd mede dankzij hem een wereldkeeper. “Transfers? Urbain ontdekte spelers en maakte ze groot”, aldus Pfaff.