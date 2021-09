Cristiano Ronaldo betreedt Old Trafford voor het eerst en brandt van ambitie bij Man United: “Ik zal hier de komende jaren een groot ding zijn”

Twee dagen vooraleer Cristiano Ronaldo mogelijk voor het eerst opnieuw in actie komt in de Premier League, sprak hij als speler van Manchester United met de pers. En daarbij had de Portugees maar één boodschap voor de fans: “Ik ben er klaar voor”, liet hij optekenen bij Daily Mail.

Ronaldo sprak met zijn oude teamgenoot Wes Brown over zijn terugkeer bij Man United. “Dit is een goede kans voor mij, de supporters en de club om een stap vooruit te zetten” aldus de Portugees zelfverzekerd. “Ik ben er helemaal klaar voor en ik denk dat ik de komende drie of vier jaar een groot ding zal zijn. Ronaldo belooft dus nog een paar jaar op de voetbalvelden zijn kunstjes te vertonen.

“Ik heb een fantastisch verleden bij deze schitterende club”, blikt Ronaldo ook even terug op zijn eerste periode bij Man U. “Ik kwam hier als 18-jarige aan en natuurlijk ben ik heel blij om na twaalf jaar weer thuis te zijn. Ik kijk heel erg uit naar mijn eerste wedstrijd.”

De 36-jarige Portugees zette ook voor het eerst weer voet in Old Trafford, het stadion waar hij meer dan een decennium geleden al schitterde voor de Red Devils.

Man United veranderde deze week ook de foto’s buiten Old Trafford. Op de nieuwe buitenmuur komt Ronaldo uiteraard prominent in beeld.

Foto: REUTERS