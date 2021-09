Philippe Clement over de hete hangijzers bij Club Brugge: “Mijn spelers hebben dankzij de Rode Duivels meer energie gekregen dan verspild”

Een spelersgroep met veel nieuwe gezichten, elf internationals die terugkeren en een clash met PSG in het vooruitzicht. Het zijn drukke tijden voor Club Brugge, maar volgens coach Philippe Clement ligt de focus volledig op de wedstrijd tegen KV Oostende. Hij buigt zich over de Rode Duivels en drie andere hete hangijzers bij blauw-zwart. “We willen een reactie tonen tegen KVO na de blamage op Gent.”

Over PSG

PSG-coach Mauricio Pochettino laat dit weekend toppers als Lionel Messi, Neymar en Di Maria aan de kant in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge van komende woensdag. Het drietal zal pas zaterdag terug in Parijs zijn en Pochettino wil geen risico’s nemen. “Ik zal met het oog op de wedstrijd tegen PSG niet roteren”, reageert Clement echter verrassend. “Het zal niet vaak meer gebeuren dat we de komende maanden de luxe hebben om pas vijf dagen later een nieuwe wedstrijd te spelen. Natuurlijk zal ik wel bekijken hoe de elf internationals die vanmiddag (gisteren, red.) terugkeren zich voelen. Maar dat is enkel met het oog op KVO, niet richting PSG. Roteren zal de komende maanden trouwens normaal zijn, want we spelen 24 wedstrijden in 3,5 maanden, zonder interlands.”

Verder benadrukte Clement dat de focus op KV Oostende ligt. “We hebben gewerkt in functie van die competitiewedstrijd”, legde de coach uit. “Als speler van Club weet je dat de competitie belangrijk is en dat we altijd kijken naar de eerstvolgende wedstrijd.”

Over KV Oostende

Het Champions League-duel tegen PSG mag dan nog niet in de spelers hun gedachten zitten, de nederlaag tegen AA Gent spookt wel nog door de hoofden van de Brugse spelers. Clement verwacht dan ook een reactie. “Mijn spelers zijn nog bezig met die wedstrijd, ja. Niemand verliest graag. Ze willen een reactie tonen. Dat heb ik op training gezien de voorbije twee weken en dat weet ik uit de contacten die ik met mijn internationals heb gehad. Iedereen is heel gemotiveerd. Dat vind ik goed. Ik zou niet tevreden zijn, mochten ze niet teleurgesteld zijn.”

Al vond Clement het wel jammer dat er meteen na die blamage op Gent een interlandbreak volgde. “Eigenlijk zou je de volgende dag al opnieuw willen spelen om dat recht te zetten. Maar goed: we hebben een slag verloren, maar het seizoen is een marathon. Ik wil er niet te veel onnodige energie aan verspillen.”

Over de Rode Duivels

Hans Vanaken werkte tegen Estland en Tsjechië twee uitstekende interlands af, maar tegen Wit-Rusland kreeg hij geen speelminuten. Ook Brandon Mechele en Charles De Ketelaere maakten de verre reis naar Wit-Rusland voor niets. Al ziet Clement daar geen graten in. “Je kan over alles zagen en klagen, maar ik ben gewoon blij dat ze international zijn. Ze doen er belangrijke ervaring op en erbij zijn in zo’n sterke selectie geeft vertrouwen. Het wil ook zeggen dat ze hier bij Club al wat hebben opgebouwd. Hans heeft kritiek gekregen en nu werd hij opgehemeld. Dat is alleen maar positief. Natuurlijk zou ik willen dat ik mijn spelers altijd ter beschikking heb, maar zo werkt het niet.”

Foto: BELGA

Clement vertelde ook dat hij bondscoach Martinez niet had gevraagd om zijn spelers net als Witsel en co. de verre vlucht te besparen. “Hij maakt de selectie, niet ik. En of ze nu spelen of niet, ze hebben sowieso veel meer energie gekregen door erbij te zijn, dan dat het energie heeft gekost. Ik heb zelf lang genoeg in die situatie gezeten als speler. Je bent gewoon trots dat je je land mag vertegenwoordigen.”

Over de nieuwkomers

Door de vele internationale verplichtingen de afgelopen twee weken bestaat de kans dat er tegen Oostende enkele nieuwkomers aan de aftrap zullen verschijnen. Clement liet niet in zijn kaarten kijken, maar kon wel met zekerheid zeggen dat het niet Ruben Providence zal zijn. “Hij is geblesseerd uitgevallen en is al geopereerd. Hij zal toch snel enkele maanden out zijn”, aldus Clement. “Ook de kans dat Wesley in de selectie zit, is klein. Hij heeft nog veel achterstand, net als Izquierdo. Verder heb ik mijn selectie nog niet gemaakt.”

Izquierdo staat nochtans wel tot op de spelerslijst voor de Champions League. “Maar dat is een long shot”, verklaart Clement. “Er zijn ook nog drie wedstrijden in december, je weet nooit dat hij tegen dan fit is. Maar nu heeft hij nog een lange weg te gaan. De kans is dus klein, maar in een kern met flankaanvallers kan hij wel een interessante optie zijn. Het belangrijkste is echter dat hij op een goede manier kan opbouwen en dan zien we wel hoever hij geraakt. Hij is alleszins heel gemotiveerd en hard aan het werk.”