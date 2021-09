Van Brugse maestro tot Flandrien: Ronald Vargas “daagt Neto, Akpala, Defour, Van Damme uit… om te koersen”

De tijd dat Ronald Vargas (34) de draaischijf van Club Brugge of KV Oostende was, ligt achter ons. Vorig seizoen speelde de Venezolaan nog bij Deinze in 1B, maar voorlopig heeft hij geen ploeg meer. Gelukkig heeft Vargas andere projecten: zich voorbereiden op het nakende vaderschap, Nederlands leren en véél fietsen. Wie ‘La Perla’ wil volgen moet tegenwoordig op Strava zijn. “Ik ben een klimmer.”

In hun huis in Erembodegem nabij Aalst geeft Justine haar Ronald een afscheidskus. Vroeger was hij het die altijd ging trainen, maar tegenwoordig wordt er lachend gezegd dat zij de kostwinner is. Al zal ...