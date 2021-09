Van Toni de Tank tot de bijna-spits van Vincent Kompany: deze vijf nieuwkomers in België houdt u maar beter in de gaten

Het was naar goeie gewoonte weer gezellig druk tijdens de laatste dagen van de transfermarkt. Alleen hadden de clubs door de interlandbreak nog niet de kans om hun jongste zomeraanwinsten voor te stellen aan het publiek. Wij doen dat dus voor hen.

Toni Leistner: de licht ontvlambare verdediger

Bernd Hollerbach vond dat zijn ploeg nog wel wat versterking kon gebruiken. Met Robert Bauer (26) en Toni Leistner (31) hengelde STVV afgelopen week nog twee landgenoten van de Duitse oefenmeester binnen. Die laatste, een centrale verdediger die overkomt van Hamburg, ging in september vorig jaar viraal nadat hij een supporter van de tegenstander nogal hardhandig had aangepakt. Terwijl Leistner na een met 4-1 verloren wedstrijd een tv-interview stond te geven, slingerde een Dresden-fan hem een aantal beledigingen naar het hoofd. Daarop stormde Leistner de tribune in en nam de man bij de kraag. Vervolgens zette hij het interview fijntjes verder.

Een dag later legde Toni de Tank – 85 kilogram voor 1,90 meter – het wel telefonisch bij met de supporter in kwestie. Dat hij het hart wel degelijk op de juiste plaats heeft, liet Leistner eerder vorig jaar al zien. Tijdens de coronacrisis schonk hij een volledig maandloon aan zijn jeugdploeg Borea Dresden.

Toni Leistner. Foto: BELGAIMAGE

Mykola Kukharevych: de spits die poseerde met Kompany

OH Leuven zag met Thomas Henry zijn topscorer naar Venetië vertrekken. Mykola Kukharevych (20) is een van de mannen die de leemte die de Fransman achterliet, moet helpen opvullen. Voor de Oekraïner, die wordt gehuurd van het Franse Troyes, is het niet zijn eerste passage in België. Eind vorig jaar stond Kukharevych namelijk dicht bij Anderlecht. De aanvaller legde zijn medische testen af bij paars-wit, woonde een wedstrijd tegen KV Oostende bij en ging op Neerpede zelfs op de foto met Vincent Kompany. Tot een transfer kwam het evenwel niet.

Kukharevych besloot nog een halfjaar bij Rukh Lviv te blijven en koos deze zomer voor een overstap naar promovendus Troyes, dat net als Manchester City en Lommel SK in de City Football Group zit. In Frankrijk was hij geen eerste keus, waardoor hij met een uitleenbeurt aan OHL dan toch in ons land terechtkomt.

Faitout Maouassa: de man die Europees kampioen werd met Mbappé

Club Brugge heeft met Faitou Maouassa (23) een stevige versterking voor zijn linkerflank te pakken. Volgens het gespecialiseerde Transfermarkt.be bedraagt de marktwaarde van de jonge Fransman zo’n 12 miljoen euro – in de Jupiler Pro League doen alleen Lang (22 miljoen), Onuachu (20), De Ketelaere (16), Vanaken en Wesley (13) beter. Maouassa, die Club om en bij de 4 miljoen euro kostte, kan dan ook mooie adelbrieven voorleggen. Met de Franse U19 werd hij in 2016 Europees kampioen aan de zijde van Kylian Mbappé en enkele jaren geleden werd hij zelfs getipt bij Les Bleus.

Vorig seizoen geraakte hij na een enkelblessure op een zijspoor bij het Rennes van Jérémy Doku. Bij Club Brugge, waar hij de concurrentie zal moeten aangaan met Eduard Sobol (26), wil Maouassa zijn nog jonge carrière nieuw leven inblazen.

Faitout Maouassa. Foto: Icon Sport

Lisandro Magallan: de advocaat die nooit kon doorbreken bij Ajax

Na de Europese uitschakeling tegen Vitesse en een nederlaag tegen KRC Genk constateerde Anderlecht dat de verdediging nog wel wat versterking kon gebruiken. Met Lisandro Magallan (27), die wordt gehuurd van Ajax, hopen de Brusselaars die gevonden te hebben. Liefst 9 miljoen euro betaalde Ajax in de winter van 2019 om Magallan weg te plukken bij Boca Juniors. Daarmee is de Argentijn vandaag nog steeds de op twee na duurste verdediger in de geschiedenis van het Nederlands voetbal.

Het lukte Magallan, die een rechtendiploma heeft, echter nooit om zich door te zetten in Amsterdam. In zijn tweede seizoen werd hij uitgeleend aan het Spaanse Alaves, vorig jaar aan Crotone. Aangezien hij bij Ajax ook dit seizoen geen uitzicht had op een basisplaats, opteerde Magallan voor het derde seizoen op rij voor een uitleenbeurt.

Lisandro Magallan. Foto: BELGAIMAGE

Runar Alex Runarsson: de IJslander die werd opgeleid bij FC Eksaarde

Met Runar Alex Runarsson (26) heeft OH Leuven een doelman beet die de concurrentie moet aangaan met Rafa Romo (31). Opvallend genoeg voetbalde de IJslander in de jeugd bij… FC Eksaarde en Sporting Lokeren. De nieuwe keeper van OHL is namelijk de zoon van Runar Kristinsson, die tussen 2000 en 2007 voor Lokeren voetbalde. Op zijn zeventiende trainde Runarsson een tijdlang mee bij Club Brugge, maar uiteindelijk ging het via KR Reykjavik – waar papa trainer was –, FC Nordsjaelland en Dijon naar Arsenal, dat hem dit seizoen uitleent aan OHL.

Dat Runarson vandaag doelman is en geen veldspeler, heeft hij te ‘danken’ aan een ziekte. Op zijn tiende werd de jonge IJslander geopereerd aan een blindedarmontsteking. In de maanden daarna ging hij in doel staan “om het wat rustiger aan te doen”. Dat beviel hem zo goed dat hij nooit nog van onder de lat weg wilde.