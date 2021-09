De koning van de zakdoek, nu nog van het mandje: Gert Verheyen en Stijn Vreven over de toekomst van AA Gent-spits Tarik Tissoudali

Tarik Tissoudali (28) was in de 6-1-zege tegen Club Brugge een genot om naar te kijken en een nachtmerrie om tegen te spelen. Zeker omdat de kwikzilveren aanvaller van AA Gent ineens ketchup uit de fles kreeg en het openingsdoelpunt maakte. “Wat hij met een bal op een zakdoek kan, kunnen er in België weinig”, zegt analist Gert Verheyen. Maar om écht bij de beste spitsen te horen, moet hij er meer in het mandje leggen.