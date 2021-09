Elias Cobbaut ging van verschoppeling van Kompany tot buurman van Buffon: “In België heb ik de perceptie tegen”

Man on a mission. Bij Anderlecht belandde Elias Cobbaut (23) deze zomer op een zijspoor. Bij Parma hoopt hij terug op het voorplan te treden door samen met Gigi Buffon de poort naar de Serie A open te breken. “Als we promoveren, dan wil ik graag hier blijven”, vertelt de Anderlecht-huurling in zijn eerste interview sinds zijn transfer.