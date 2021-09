Facebook kijkt nu écht mee: Zuckerberg lanceert samen met Ray-Ban een ‘slimme bril’

Facebook heeft samen met brillenmaker Ray-Ban een ‘slimme bril’ voorgesteld. Met de ‘Ray-Ban Stories’ kan je foto’s en video’s maken, telefoneren en naar muziek luisteren. “Het is een belangrijke stap in de wereld waarin telefoons niet langer een centrale plek opeisen in ons leven”, zegt Facebook. Maar het is niet de eerste keer dat een slimme bril op de markt komt. Vooralsnog zonder succes.