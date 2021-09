Joe Biden verplicht coronavaccinatie voor grote bedrijven, zorgverleners en ambtenaren: “Ongevaccineerden brengen ons in gevaar”

Joe Biden neemt drastische maatregelen tegen het coronavirus. De Amerikaanse president verplicht alle 17 miljoen gezondheidswerkers en 4 miljoen federale ambtenaren om zich te laten vaccineren. Ook Amerikaanse bedrijven met meer dan 100 werknemers worden verplicht hun werknemers te laten vaccineren, of wekelijks te testen. Dat treft ruim 80 miljoen personeelsleden. “Het zijn de ongevaccineerden die onze gezondheidszorg in gevaar brengen. We hebben lang genoeg gewacht. Het is tijd voor verplichtingen.”

Met de nieuwe maatregelen kiest Biden resoluut voor een meer dwingende aanpak om meer Amerikanen gevaccineerd te krijgen en zo de snelle verspreiding van de deltavariant tegen te gaan.

De president van de Verenigde Staten verplicht alle 4 miljoen federale ambtenaren om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Deze maatregel zal ook gelden voor werknemers van onderaannemers in dienst van de staat. Ambtenaren krijgen 75 dagen om zich te laten inenten. Wie dat niet doet, zal op het matje geroepen worden en een ‘disciplinaire sanctie’ krijgen. Wie dan alsnog weigert geprikt te worden, kan ontslagen worden. Ondanks de verregaande implicaties van deze maatregel, lieten de ambtenarenvakbonden al weten de vaccinatieverplichting te aanvaarden.

Ook voor werknemers in de zorg komt er een vaccinatieverplichting. Dat geldt voor de meer dan 17 miljoen gezondheidswerkers die in een instelling werken die actief zijn via de Amerikaanse gezondheisstelsels Medicare en Medicaid.

Daarnaast worden bedrijven met meer dan 100 werknemers verplicht om hun werknemers te laten vaccineren. Als ze dat niet doen, moeten ze die wekelijks testen. Aangezien dat financieel en logistiek voor (grote) bedrijven onhaalbaar lijkt, worden bedrijven op die manier zo goed als verplicht hun personeel te laten vaccineren. Deze maatregel treft meer dan 80 miljoen werknemers, oftewel twee derde van alle werkkrachten in de VS. Er wordt gewerkt aan een verplichting voor bedrijven om hun werknemers betaald vrijaf te geven voor een vaccinatie en eventueel tijd om te herstellen als ze bijwerkingen ervaren.

Forse taal

In de speech waarmee hij het plan uit de doeken deed, schuwde de president de forse taal niet. “De vaccins zijn hét middel om de strijd tegen het virus te doen winnen. Het vaccin is veilig, doeltreffend en gratis. Dat 80 miljoen mensen nog steeds niet gevaccineerd zijn, is niets minder dan frustrerend. Dit is de pandemie van de ongevaccineerden. Zij zijn het die onze ziekenhuizen overspoelen en onze gezondheidszorg in gevaar brengen. Dit kunnen we niet langer laten gebeuren. We hebben lang genoeg gewacht. Het is tijd voor verplichtingen.”

Vandaag is amper 54 procent van de Amerikanen volledig gevaccineerd. In België is dat 71 procent.

Andere maatregelen

Naast de verplichte vaccinaties kondigde Biden nog vijf andere maatregelen aan in zijn strijd tegen het coronavirus: gevaccineerden verder beschermen, scholen veilig openhouden, testen opdrijven en mondmaskers verplichten, het economisch herstel beschermen, en de zorg voor Covid-19-patiënten verbeteren.