Vaccinatieplicht voor 600.000 schoolkinderen ouder dan 12 in Los Angeles

Alle schoolgaande kinderen ouder dan 12 jaar in de Amerikaanse stad Los Angeles moeten zich voor het einde van het jaar laten vaccineren tegen het coronavirus. De beslissing heeft gevolgen voor zo’n 600.000 leerlingen op 1.200 verschillende scholen.

Het scholenbestuur van Los Angeles besloot – als eerste grote district in de Verenigde Staten – unaniem vaccinaties verplicht te maken. Mogelijk zullen andere Amerikaanse steden het voorbeeld van Los Angeles volgen.

In scholen in Los Angeles geldt al een mondmaskerplicht, moet goed geventileerd worden en heeft al het personeel zich verplicht laten vaccineren. Verschillende ouders tekenden bezwaar aan tegen de vaccinatieplicht voor leerlingen omdat ze zich zorgen maakten over de veiligheid van de coronavaccins, maar daar had het bestuur geen boodschap aan.

Tegen 21 november moeten de kinderen de eerste dosis gekregen hebben en ten laatste 19 december de tweede. Uit overheidsdata blijkt dat 58 procent van de 12- tot 18-jarigen in Los Angeles al één keer is gevaccineerd.

Het vaccin van Pfizer/BioNTech is in de Verenigde Staten goedgekeurd voor iedereen ouder dan 12 jaar. Het besluit van het scholenbestuur kwam enkele uren nadat de Amerikaanse president Joe Biden in een toespraak aankondigde dat er een vaccinatieplicht komt voor alle medewerkers van de nationale overheid en zorgpersoneel.

