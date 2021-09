Het beeld De man die de wolken meet is weg uit De Singel. “Vanwege de klachten tegen Jan Fabre was dit beeld niet op zijn plaats op een kunstschool”, zegt directeur Hendrik Storme.

De man die de wolken meet stond als een kroon op De Singel, net boven het logo van het kunstencentrum. En nu is het beeld weg. Dat is eigenlijk al zo van in maart dit voorjaar. Tijdens renovatiewerken ...