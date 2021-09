De rook verstikte hem, de hitte verzengde hem. Hij zou dood gaan. Dat besef was er intussen. Hij koos ervoor om zelf te kiezen hoe hij zou sterven. En hij sprong. Het werd een van de meest iconische beelden van 9/11.

Zaterdag is het exact 20 jaar geleden dat twee gekaapte vliegtuigen de torens van het World Trade Center in New York (Amerika) doorboorden, een vliegtuig crashte op het Pentagon en een ander neerstortte ...