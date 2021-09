Code geel in het hele land: intense buien en onweer op komst

Vrijdag belooft een regenachtige dag te worden: volgens het KMI kan het vooral in de namiddag gaan onweren. Het weerinstituut kondigt daarom code geel af, in het hele land.

De weersverwachtingen voor vrijdag. Foto: KMI

Vrijdagvoormiddag valt er vooral in het zuidoosten en oosten regen met her en der een paar donderslagen. Elders is het tot de middag nog veelal droog. “Maar in de namiddag komen er vanuit Frankrijk opnieuw intense en onweerachtige buien met lokaal veel neerslag op korte tijd, en ook kans op hagel. Er kan daarbij 10 tot 15 mm neerslag op een uur tijd vallen”, aldus het KMI. “Tijdens een hevig onweer kunnen er windstoten zijn van 60 km/u, of lokaal nog iets meer.”

Het KMI heeft daarom code geel aangekondigd voor het hele land: tussen 13 uur en middernacht wordt er gewaarschuwd voor “plaatselijke wateroverlast in regio’s die daar gevoelig voor zijn. Het verkeer kan plaatselijk gehinderd worden. Wees waakzaam.”

Foto: KMI

De maxima liggen vrijdag tussen 18 en 21 graden in de Hoge Ardennen, en rond 23 of 24 graden in de lagere gebieden.

Ook vrijdagavond valt er links of rechts een regen- of onweersbui, maar in de loop van de avond komt er een weersverbetering vanuit het westen. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog met bredere opklaringen. In de oostelijke Ardennen is er nog een lokale bui mogelijk. De minima liggen tussen 10 graden in Hoog-België, en 16 graden in Laag- en Midden-België.

Weekend

Zaterdag is het vaak bewolkt met soms enkele opklaringen. In het noordwesten en uiterste noorden van het land valt er soms wat lichte regen of een bui, elders blijft het overwegend droog. De maxima schommelen tussen 18 en 21 graden.

Zondag zijn er ’s ochtends plaatselijk brede opklaringen, vooral ten zuiden van Samber en Maas. Lokaal kan daar ook wat nevel of een mistbank hangen. In de loop van de dag wordt het overal wisselend tot zwaarbewolkt. Het blijft in de meeste streken droog. De kans op een geïsoleerde bui is opnieuw het grootst in het uiterste noorden of noordwesten van het land. De maxima liggen tussen 18 en 22 graden.

Na het weekend wordt het opnieuw wat warmer, met op dinsdag en woensdag maxima rond 24 graden.