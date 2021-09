Mexicaans Hooggerechtshof noemt ook tweede wet die abortus criminaliseert ongrondwettig

Het Mexicaans Hooggerechtshof heeft donderdag opnieuw een wet die abortus criminaliseert, ongrondwettig verklaard. In de wet van de deelstaat Sinaloa wordt abortus gelijkgesteld met moord en wordt ervan uitgegaan dat het leven start bij de conceptie. Dinsdag nog trof het Hooggerechtshof een gelijkaardig oordeel over een wet uit het strafwetboek van de staat Coahuila. De twee uitspraken openen de weg naar nationale wetgeving.

In Coahuila riskeren vrouwen die een abortus laten uitvoeren tot drie jaar cel, maar ook die wet is dus als ongrondwettelijk bestempeld. “Het komt geen enkele lokale wetgever toe om de oorsprong van het menselijk leven vast te legen, zeker als er geen wetenschappelijke consensus is”, zei rechter Alfred Gutierrez Ortiz Mena. In 2007 werd abortus legaal voor de twaalfde week van de zwangerschap, maar zeker 10 van de 32 deelstaten hebben zich daartegen verzet.

Een van de gevolgen van de uitspraak van het Hooggerechtshof is dat vrouwen in de deelstaten waar abortus in het strafwetboek staat, naar de rechter kunnen stappen om toegang tot abortus af te dwingen. Het moet ook toelaten om opgesloten vrouwen hun vrijheid te laten herwinnen.

Mexico is een federaal land, waar de deelstaten autonoom wetten kunnen goedkeuren. Die kunnen wel ongeldig worden verklaard indien ze indruisen tegen arresten van het Hooggerechtshof.