Iedereen dacht dat ze als heldin overleed bij 9/11: gebruikte dokter aanslagen als alibi om te verdwijnen?

Op 11 september 2001 stierven 348 brandweermannen, 62 politiemensen en bijna 3.000 burgers tijdens de aanslagen op het World Trade Center in New York. Onder hen: dokter Sneha Anne Philip. Of dat dachten haar familieleden en vrienden toch, maar nu blijkt uit onderzoek van de politie, dat de waarheid wel eens heel anders zou kunnen klinken. Bij hen resteert één grote vraag: heeft Sneha Philip gebruikgemaakt van de chaos om te verdwijnen en elders een nieuw leven te beginnen?

Sneha Anne Philip was een jonge vrouw in de fleur van haar leven. In september 2001 werkte ze overdag voor het derde jaar op rij in het St. Vincent’s Hospital op Staten Island, terwijl ze ’s avonds een ...