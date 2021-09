Courtois leerde nieuwe vriendin kennen via Instagram: “Ik wist meteen wie hij was, want ik ben gek op voetbal”

Het hing al een hele tijd in de lucht, maar vorige maand maakte Thibaut Courtois (29) zijn relatie met Mishel Gerzig (24) officieel bekend. Onlangs sprak het Israëlische topmodel in een magazine uit haar thuisland over het begin van haar relatie met de Belgische doelman. “Hij reageerde schattig op een foto van mij en mijn hond”, vertelde ze.

De geruchtenmolen over de relatie tussen Courtois en Gerzig was al voor het EK volop aan de gang. De twee werden in mei al verschillende keren aan elkaars zijde gespot in Madrid. “We zagen elkaar voor het eerst face-to-face in april”, zei Gerzig in de Israëlische Ynet Magazine. “Toen hij op Instagram voor het eerst op mijn foto reageerde wist ik meteen wie hij was, want ik ben gek op voetbal. We begonnen berichtjes te sturen en ik ontmoette hem in Madrid toen ik er verbleef voor modellenwerk.”

Toen Courtois op 17 augustus zijn contract bij Real Madrid verlengde, kwamen ze voor de eerste keer echt samen op een officieel moment. Ook Courtois’ kindjes Adriana en Nicolas waren erbij. “Voor ik hem ontmoette, had ik ook niet gedacht dat ik een relatie zou beginnen. Maar vanaf we elkaar leerden kennen, maakte het me niet uit. De kinderen zijn geweldig.”