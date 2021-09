Neymar klaagt over gebrek aan respect: “Dit is niet normaal en het gebeurt al heel lang”

Neymar vindt dat hij te weinig respect krijgt van de fans en media. De Braziliaanse sterspeler uitte zijn klacht na de 2-0-overwinning van zijn land op Peru in de Zuid-Amerikaanse kwalificatie voor het WK voetbal van 2022. “Ik weet niet wat ik nog meer moet doen”, zei de 29-jarige Braziliaan moedeloos.

Neymar maakte een goal en leverde een assist in de interland, maar fans en commentatoren bekritiseerden hem omdat hij niet de sprankelende vorm van weleer toonde en te vaak bij opstootjes op het veld betrokken was. „Ik weet niet wat ik nog meer moet doen in dit shirt zodat de fans Neymar gaan respecteren”, zei hij na het duel.

Neymar kreeg vorige week ook al kritiek na de 1-0-zege op Chili. Fans vonden hem te dik. „Dit is niet normaal en het gebeurt al heel lang. Verslaggevers, commentatoren en ook anderen hebben kritiek. Soms wil ik niet eens een interview geven, maar op belangrijke momenten neem ik mijn verantwoordelijkheid en doe mijn plicht”, aldus de vedette, die tegen Peru zijn 69e interlandgoal maakte.

Neymar kreeg tegen Peru weer veel trappen te verwerken. Foto: AFP

Trip naar Brugge

Volgende woensdag mag de Braziliaanse superster zijn vorm etaleren in Brugge. Normaal gezien zal het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Brugge de eerste zijn waarin het aanvalstrio Neymar-Mbappé-Messi samen aan de aftrap komt.