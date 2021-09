Tv-kok Felix Alen (71) overleden

Diest - Felix Alen, chef van Hof Te Rhode in Schaffen, is overleden. Hij werd 71 jaar.

Na zijn opleiding aan het COOVI in Anderlecht ging Felix aan de slag bij het Belgische koningshuis. In 1973 startte hij een traiteur- en delicatessenwinkel in Diest en twee jaar later opende hij zijn eigen zaak Hof Te Rhode in Schaffen. Hij was ook een van de eerste chefs die voor televisie werkte en schreef diverse boeken, onder meer over vacuümgaren.

Felix Alen was niet alleen gekend van zijn zaak. Hij was ook de drijvende kracht achter de vzw Xaverius, die de Vlaamse eet- en tafelcultuur promoot.

De stad Diest opent maandag 13 september een rouwregister aan het onthaal. Tot maandag 20 september om 12.30 uur ben je welkom om een boodschap in het register achter te laten. Nadien bezorgt de stad het register aan de familie van Felix.