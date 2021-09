Begeleider van buitenschoolse kinderopvang in Baasrode opgepakt voor zedenfeiten

Dendermonde / Baasrode - Een begeleider van de buitenschoolse kinderopvang in een school in Baasrode is door de politie opgepakt in het kader van een onderzoek naar zedenfeiten.

T. M., een 37-jarige man uit Dendermonde die al meer dan tien jaar werkt in de buitenschoolse kinderopvang, werd woensdag door de politie opgepakt terwijl hij aan het werk was in die naschoolse kinderopvang. Tijdens de zomervakantie zou de man aan enkele ouders aangeboden hebben om te babysitten. Eind juli en begin augustus zou hij daarbij aan twee kinderen van vier en zes jaar oud gevraagd hebben om “een spelletje te spelen” en vervolgens misbruik hebben gemaakt van de kinderen.