DéFI-voorzitter De Smet pleit voor verlenging 2 kerncentrales tot minstens 2030

DéFI-voorzitter François De Smet pleit vrijdag voor het behoud van twee kerncentrales tot minstens 2030. “Als we dat niet doen en we vervangen de reactoren door gascentrales, zal België de slechtste leerling in Europa zijn inzake CO2-uitstoot”, stelt hij in La Libre Belgique.

François De Smet ziet niet hoe België drie criteria kan naleven als de kerncentrales in 2025 dicht gaan: klimaat, bevoorradingszekerheid en het beheersen van de kosten. “Zelfs met een verdubbeling van de capaciteit in hernieuwbare energie, komen we nog 30 procent tekort om onze huidige behoeften te voldoen”, aldus de DéFI-voorzitter, die eraan toevoegt dat de vervanging van kerncentrales door gascentrales tot een grote energieafhankelijkheid van Rusland zal zorgen.