Twee verdachten opgepakt voor diefstal van jetski en brandstichting in Mechelen

Mechelen - De politie heeft twee verdachten opgepakt voor de diefstal van een jetski in Mechelen. Het vaartuig werd later in brand gestoken in Sint-Katelijne-Waver. De twee mannen van 43 en 46 jaar uit Sint-Katelijne-Waver werden intussen aangehouden door de onderzoeksrechter.

In de Kouterdreef in Mechelen werd midden augustus een jetski op een aanhangwagen van een oprit gestolen. Kort daarna werd het vaartuig in het Kauwendaalbos in Sint-Katelijne-Waver in brand gestoken.

“Na intens onderzoek van de rechercheurs kwam een verdacht voertuig in beeld. Op 6 september werden er in opdracht van de onderzoeksrechter door politiezone Mechelen-Willebroek en Bodukap huiszoekingen uitgevoerd in Sint-Katelijne-Waver”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Tijdens de actie werd de aanhangwagen teruggevonden die samen met de jetski gestolen werd. Later troffen de rechercheurs er ook nog een eerder in Sint-Katelijne-Waver gestolen aanhangwagen aan, die in beslag werd genomen. Bij de huiszoekingen namen de speurders gestolen bouwmateriaal (betonplexplaten), gereedschap (kettingzagen en een slijpschijf) dat geseind stond als gestolen en een hoeveelheid speed in beslag.

De twee verdachten zijn gekend voor een resem eerder gepleegde feiten. Ze werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden.