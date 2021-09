Belgische voetbalbond stelt met Karolien Lemmens nieuwe ‘Health and Performance’ coördinator aan

De Belgische voetbalbond kondigde vrijdagvoormiddag aan dat Karolien Lemmens de nieuwe ‘Health and Performance coördinator wordt. Lemmens volgt Philippe Rosier op, die algemeen directeur bij Voetbal Vlaanderen werd.

“Lemmens is geen onbekende binnen onze federatie”, klinkt het op de website van de Belgische voetbalbond. “Ze begon enkele jaren geleden bij de U16 en U17. Sinds eind 2018 is ze ook aan de slag als dokter bij onze Red Flames. Dat combineert ze met de U18, waar ze ploegdokter is in de staf van bondscoach Thierry Siquet. Lemmens blijft naast haar nieuwe rol ook arts bij die ploegen.”

Maar wat houdt haar nieuwe rol als Health and Performance coördinator nu juist in? “Lemmens zal het departement coördineren en een strategie uitwerken. Ze is verantwoordelijk voor een goede werking van alle wetenschappelijke en medische departementen binnen de federatie: dokters, fysieke trainers, masseurs, GPS-analyses, mentale coaches… Lemmens zal de uitgestippelde strategie van haar voorganger Rosier verfijnen.”

“Ik ben heel blij om aan deze functie te beginnen,” zegt de geneeskundige Lemmens er zelf over. “Op die manier kan ik mijn interesse in het bedrijfsleven combineren met mijn medische achtergrond. Het wordt een mooie uitdaging.”