Een nieuwe Kim Jong-un: een nieuwe snit én 20 kilogram lichter

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft nog eens van zich laten horen. Op basis van foto’s van een zwaarlijvige Kim deden de laatste maanden geruchten de ronde als zou de man zwaar ziek zijn, maar tijdens een militaire parade woensdag dook plots een nieuwe Kim op: 20 kilogram lichter, en met een nieuwe haarsnit die doet denken aan zijn legendarische grootvader.

Beelden van de militaire parade werden op een plein in het centrum hoofdstad Pyongyang donderdag verspreid door Noord-Koreaanse staatsmedia. Daarop is te zien hoe een schijnbaar opvallend fitte Kim om klokslag middernacht voor het eerst in maanden weer in het openbaar verschijnt: met een kapsel gemodelleerd naar dat van zijn grootvader Kim Il-sung, de stichter van de Noord-Koreaanse republiek, en naar schatting twintig kilo lichter. Kim nam het woord woensdag niet, maar was schijnbaar goedgeluimd, gaf de deelnemers aan de parade duimpjes, en kuste de kinderen die hem bloemen kwamen geven.

De 37-jarige Kim, in het recente verleden duidelijk zwaarlijvig en naar verluidt alcoholicus, is al langer het onderwerp van speculatie over gezondheidsproblemen, zeker gezien de voorgeschiedenis van hartproblemen in zijn familie: zowel zijn vader als zijn grootvader stierven aan hartfalen. Volgens professor Yang Moo-jin aan de Universiteit van Seoel wil Kim vermoedelijk “het imago van een normale staatsman projecteren”.

Foto: AP

Foto: via REUTERS