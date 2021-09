Buren geven jonge kinderen aan bij politie omdat ze met stoepkrijt op straat speelden

De Britse Sarah Goodwin was stomverbaasd toen de politie werd gebeld over haar drie jonge kinderen die met krijt op de stoep hadden gekrabbeld. Haar buren hadden de kinderen aangegeven voor vandalisme.

Een Britse moeder reageert geschokt, nu iemand haar drie jonge kinderen en hun vriendjes aangaf bij de politie en de plaatselijke woningbouwvereniging voor het gebruik van stoepkrijt. De kinderen hadden een hinkelspel getekend op het voetpad. De tekeningen spoelden later weg door de regen, maar dat weerhield de ontevreden buren er niet van om te klagen over het “vandalisme”.

De moeder schreef op Facebook over haar situatie, en zei dat ze niet kon geloven dat iemand aanstoot nam aan een groep kinderen die op zo’n onschuldige manier aan het spelen waren. “Wat vinden jullie van kinderen die op de stoep krijten? Mijn kinderen zijn zes, negen en 13, plus hun vriendjes. Hinkelen, elkaar omtrek tekenen en een paar dagen later was alles helemaal weggespoeld”, aldus de geschokte mama.