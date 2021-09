Levensverwachting in 2020 licht gedaald wegens coronacrisis

In 2020 is de levensverwachting in Vlaanderen voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat hangt samen met het hoge aantal overlijdens tijdens de Covid-pandemie, blijkt vrijdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

In de periode 2000-2019 is de levensverwachting bij de geboorte toegenomen van 78,5 jaar in 2000 naar 82,7 jaar in 2019 (+4,2 jaar) voor de totale bevolking. Die stijging lag hoger bij mannen (+5,1 jaar) dan bij vrouwen (+3,3 jaar). Maar vorig jaar is er voor het eerst in 20 jaar een duidelijke daling van de levensverwachting vastgesteld.

In 2020 lag de levensverwachting bij de geboorte in het Vlaams Gewest op 82 jaar. Bij mannen gaat het om 80 jaar en bij vrouwen om 84,1 jaar. Vrouwen worden gemiddeld dus 4,1 jaar ouder dan mannen.

Ook op oudere leeftijden behouden vrouwen een hogere levensverwachting dan mannen: op de leeftijd van 65 jaar lag de levensverwachting van vrouwen in 2020 2,9 jaar hoger, op de leeftijd van 85 jaar 1,1 jaar hoger.