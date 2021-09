Antwerpen krijgt primeur: Jumbo opent eerste stadswinkel in ons land

Antwerpen - De Nederlandse supermarktketen Jumbo opent op 15 december een eerste kleine stadswinkel Jumbo City in ons land. Die komt er op het Teniersplaats, in het centrum van Antwerpen, meldt de keten vrijdag.

Met het concept wil de supermarktketen klanten bedienen voor hun dagelijkse boodschappen en voor producten voor onderweg. “Het nieuwbouwpand aan de Teniersplaats ligt in hartje Antwerpen. De locatie is een veelgebruikt knooppunt voor openbaar vervoer reizigers en de fiets- en looproute van Antwerpen Centraal Station naar de winkelstraten”, verklaart Peter Isaac, managing director Jumbo België. Voor de nieuwe stadswinkel is Jumbo nog op zoek naar 75 medewerkers.

In juli kondigde de Nederlandse keten aan dat ze het aantal winkels in ons land tegen eind dit jaar bijna wil verdubbelen. Ze mikt op ongeveer twintig winkels in België.