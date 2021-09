Proces van Sharia4Belgium-kopstuk Hicham Chaib wordt uitgesteld door procedurefout

Antwerpen - Het assisenproces tegen Hicham Chaib (39), die beschuldigd wordt van een terroristische moord in Syrië, wordt uitgesteld omdat er niet rechtsgeldig gedagvaard werd. De kandidaat-juryleden werden vrijdag naar huis gestuurd en moeten zich op 21 oktober opnieuw aanbieden. “Ik betreur het tijdsverlies, maar de procedureregels moeten strikt worden nageleefd”, zei de assisenvoorzitter.

Hicham Chaib, de vroegere rechterhand van Sharia4Belgium-leider Fouad Belkacem, is niet aanwezig op het proces en wordt ook niet vertegenwoordigd door een advocaat. Het is evenmin duidelijk waar hij momenteel verblijft en of hij zelfs nog maar in leven is. De assisenprocedure wordt dus bij verstek gevoerd.

LEES OOK. Misdaad werd gefilmd, maar slachtoffer heeft geen naam en dader is spoorloos: jury moet zich uitspreken over zeer opmerkelijke moord (+)

“Maar daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden”, legde assisenvoorzitter Jos Decoker aan de kandidaat-juryleden uit. “Als er geen verblijfplaats gekend is, dan moet het openbaar ministerie de dagvaarding aan zichzelf laten betekenen. Er moet ook een termijn van vijftien dagen zitten tussen de betekening en de zittingsdatum. Die voorwaarden werden niet nageleefd door het openbaar ministerie.”

De voorzitter vond het erg dat hij de kandidaat-juryleden onverrichter zake weer naar huis moest sturen, maar benadrukte dat hij geen andere keuze had. Toch doorgaan met de samenstelling van de jury zou namelijk een procedurefout zijn. “Het is nu aan het openbaar ministerie om een nieuwe dagvaarding uit te brengen die wél rechtsgeldig is.” De kandidaat-juryleden moeten zich op 21 oktober opnieuw aanbieden in het justitiepaleis. Hopelijk kan de jury dan wel worden samengesteld. Het eigenlijke proces wordt op 26, 27 en 28 oktober gevoerd.

Spoorloos

Hicham Chaib wordt beschuldigd van een terroristische moord die in Syrië werd gepleegd. Enkele dagen na de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem dook een filmpje van Islamitische Staat op waarin Chaib de aanvallen verheerlijkt. Op het einde van de video schiet hij een gevangene in een oranje pak tweemaal in het hoofd. De executiebeelden werden door deskundigen als authentiek bestempeld. De identiteit van de gevangene kon tijdens het gerechtelijke onderzoek niet achterhaald worden.

Chaib staat al jaren internationaal geseind. Hij werd al herhaaldelijk dood verklaard, maar concrete bewijzen voor zijn overlijden zijn er nog niet, waardoor het nu alsnog tot een assisenproces komt.