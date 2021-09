Legermanoeuvres van Russen en Wit-Russen verontrusten buurlanden

Foto: via REUTERS

Rusland en Wit-Rusland hebben vrijdag grote legeroefeningen opgestart. Vooral buurland Polen hekelt die manoeuvres.

De oefeningen, “Zapad 2021” gedoopt, vinden plaats op negen Russische legerbases, vijf Wit-Russische bases en op de Baltische Zee. “Zowat 200.000 militairen, meer dan 80 vliegtuigen en helikopters, 760 oorlogsvoertuigen waaronder 290 tanks (...) en tot 15 vaartuigen nemen deel aan deze strategische oefeningen”, zegt het Russische ministerie van Defensie.

Begin september tekende de Poolse president Andrzej Duda een decreet voor de afkondiging van de noodtoestand gedurende dertig dagen aan de grens met Wit-Rusland, met het oog op de militaire oefeningen en uit vrees voor een massale migrantentoestroom. Het gaat om de eerste noodtoestand sinds de val van het communisme in 1989.

Volgens Russisch president Vladimir Poetin zijn de oefeningen logisch, met het oog op de aanwezigheid van de NAVO in Oost-Europa. De oefeningen “zijn niet gericht tegen iemand, maar ze zijn logisch wanneer we de andere allianties zien”, zegt hij. “We doen niets uitzonderlijk en we doen niets dat onze tegenstanders en concurrenten al niet doen”, aldus de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko.