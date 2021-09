Koningin Mathilde bezoekt vernieuwd ModeMuseum in Antwerpen

Antwerpen -

In Antwerpen heeft koningin Mathilde vrijdag een bezoek gebracht aan het ModeMuseum, dat onlangs na drie jaar renovatie- en uitbreidingswerken opnieuw opende. De koningin kreeg een rondleiding in de vaste collectie, sprak met mensen uit de modesector over de moeilijke coronaperiode en woonde een workshop over kleding en textiel bij.