Duitse politie vindt wapens bij onderzoek naar extreemrechtse militaire reservisten

Het Duitse parket heeft vrijdag bekendgemaakt een onderzoek te voeren naar een aantal militaire reservisten die zich inlaten met een extreemrechtse paramilitaire groep. Bij raids in drie deelstaten werden wapens gevonden.

De magistraten van de deelstaat Nedersaksen voeren onderzoek naar negen verdachten, onder wie zes reservisten van het leger. Het zijn allemaal mannen, tussen 37 en 53 jaar oud. Bij huiszoekingen op plaatsen zijn woensdag wapens en munitie gevonden, aldus een woordvoerster.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in Nedersaksen vonden de huiszoekingen plaats in die staat, in Noordrijn-Westfalen en in Berlijn. De exacte locaties zijn niet vrijgegeven. Zowat 200 ordetroepen hebben aan de raids deelgenomen.

In Duitsland haalde de jongste jaren een serie gevallen van extreemrechts bij de strijdkrachten krantenkoppen, wat een schaduw over het Duitse leger wierp.