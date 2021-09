“Ruim 7 procent van EU-burgers lijdt aan chronische depressie”

In de Europese Unie kampt 7,2 procent van de inwoners met een chronische depressie. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van Eurostat, het Europees statistiekbureau, op Werelddag Suïcidepreventie. In België liggen de cijfers in lijn met het Europese gemiddelde. Het gaat om cijfers uit 2019. In vergelijking met vijf jaar eerder is er een lichte stijging van 0,3 procentpunt.

In Slovenië is het percentage met 15,1 procent het hoogst. Daarna volgen Portugal (12,2 pct) en Zweden (11,7 pct). In Roemenië (1 pct), Bulgarije (2,7 pct) en Malta (3,5 pct) liggen de percentrages van mensen die lijden aan een chronische depressie het laagst. België zit met 7,3 procent rond het Europese gemiddelde.

In 2019 kampten meer vrouwen dan mannen met een chronische depressie. Portugal noteerde het hoogste percentage vrouwen met een chronische depressie (16,4 pct), op de voet gevolgd door Slovenië (16 pct). Slovenië noteerde ook het hoogste percentage mannen met een chronische depressie (14,3 pct), gevolgd door Zweden (10 pct) en Duitsland (9,9 pct).