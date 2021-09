Frankrijk neemt afscheid van Jean-Paul Belmondo

Een dag na het nationale eerbetoon aan de overleden Franse acteur Jean-Paul Belmondo is vrijdag afscheid genomen van de man, die maandag op 88-jarige leeftijd overleed. Om 11 uur vond een plechtigheid plaats in de kerk Saint-German-des-Près in Parijs. De ceremonie zal worden gevolgd door de crematie, die in intieme kring zal plaatsvinden.

Belmondo overleed maandag in zijn huis in Parijs. Begin dit jaar werd hij al opgenomen in het ziekenhuis wegens vermoeidheid. Hij was een van de populairste figuren van het witte doek in Frankrijk en speelde maar liefst mee in 85 films. Belmondo lag donderdag opgebaard, terwijl duizenden Fransen hem de laatste eer bewezen.

