Federaal parket eist 5 jaar cel tegen vermoedelijk overleden Vilvoordenaar

Het federaal parket heeft vrijdag een gevangenisstraf van 5 jaar gevorderd tegen Nabil A., een jongeman uit Vilvoorde die in november 2013 naar Syrië was vertrokken om er te strijden aan de zijde van terreurorganisatie Islamitische Staat. Vermoedelijk overleed de jongeman al in februari 2014 maar dat is nooit officieel vastgesteld.

Volgens het federaal parket was Nabil A. 17 jaar oud toen hij op 8 november 2013 in Düsseldorf het vliegtuig nam naar Istanbul en vervolgens doorreisde naar Syrië. Het was zijn school die zijn ouders verwittigde omdat de jongen al enkele dagen afwezig was. Onderzoek wees uit dat Nabil in de dagen voor zijn vertrek ook zijn bankrekening had leeggehaald en zo met 4.000 euro was vertrokken.

“Hij was vertrokken met een schoolvriend die intense contacten had met de leden van een Brusselse filière die heel wat Vilvoordse jongeren heeft geronseld voor de strijd in Syrië”, klonk het. “Zijn ouders hadden in de maanden voor zijn vertrek niets opgemerkt maar op school had men wel vastgesteld dat Nabil zich steeds meer afzonderde.”

In Syrië sloot de jongeman zich eerst aan bij Jabhat-al-Nusra en vervolgens bij ISIS.“In februari 2014 kregen zijn ouders bericht dat hij overleden was, maar dat kon nooit officieel vastgesteld worden”, aldus nog het federaal parket.

Dat parket eiste vrijdag een gevangenisstraf van 5 jaar. De rechtbank doet uitspraak op 8 oktober.