Buffalo’s zonder belangrijk drietal tegen Charleroi: “Stapsgewijs evalueren”

Gent - Tijdens de voorbije interlandperiode zag Hein Vanhaezebrouck opnieuw verschillende spelers over de wereld uitzwermen. Andere jongens werkten dan weer in alle stilte aan hun revalidatie. Vadis Odjidja, Andrew Hjulsager en Gianni Bruno maakten de voorbije twee weken duidelijk al progressie maar wellicht komt de partij van zondag tegen Charleroi voor hen alle drie nog te vroeg: “We moeten afwachten wanneer we hen opnieuw kunnen inzetten”, blijft HVH voorzichtig.

Na een korte interlandbreak ontvangt AA Gent zondagmiddag het nog ongeslagen Charleroi. Volgens coach Hein Vanhaezebrouck een niet te onderschatten tegenstander: “Ze zijn completer geworden in hun aanpak want ze durven ook hoog druk zetten. Zij combineren meerdere zaken want vroeger kozen ze toch vooral voor een goede organisatie. Het is een aangename ploeg met een nieuwe, frisse coach. Het is inderdaad ook de enige ploeg die nog niet heeft verloren. Dat is zonder meer een heel goed rapport.”

Maar voor het duel tegen de Carolo’s zal AA Gent in geen geval een beroep kunnen doen op Vadis Odjidja, de Gentse aanvoerder viel tegen Club Brugge na rust uit met een hamstringblessure en werkt volop aan zijn herstel: “Odjidja kan al een beetje lopen. We zullen zien en hem stapsgewijs beoordelen. Ik kan daar weinig over zeggen, dat is heel moeilijk te voorspellen. Maar het is positief dat hij de looptraining al kon hervatten.”

Ook Andrew Hjulsager is zondag niet van de partij. De Deense middenvelder kampt eveneens met een hamstringblessure: “Hjulsager staat minder ver dan Vadis, het zal iets langer duren allicht. Hij komt dan ook zeker nog niet in aanmerking want hij kon pas starten met het lopen op de AlterG. Dat is de fase net voor een speler opnieuw op het veld de looptraining kan hervatten. Gianni Bruno kon daarentegen donderdag voor het eerst deels met de groep trainen. Het is nu wachten hoe zijn lichaam daarop reageert.”

Centraal duo Vanhaezebrouck-Lombaerts

Wie wel stilaan zijn vertrouwde niveau benadert, is EK-ganger Roman Bezus. Ook al had die toch ook wat tijd nodig om fysiek weer klaar te zijn voor het grote werk: “Bezus is klaar, anders viel hij ook niet in tegen Brugge. We brachten hem inderdaad snel omdat hij ook heel hongerig oogde op training. Maar na een tweede invalbeurt merkte ik dat hij fysiek nog niet ver genoeg stond.”

“Hij is nu zeker inzetbaar maar het is afwachten of hij al 90 minuten in de benen heeft. We kozen inderdaad ook bewust om geen oefenmatch in te lassen. We werkten op training wel veel matchvormen af op training. Waarom moet je dan een oefenmatch spelen waar het tempo vaker laag ligt? En we hebben na ons druk programma van de voorbije weken nu ook niet zoveel jongens die nood hebben aan minuten. Dan kies je onvermijdelijk toch weer voor de jongens die al veel matchen hebben afgewerkt. En trouwens: ik had amper nog verdedigers over. Zie je het al voor je: een centraal duo Hein Vanhaezebrouck – Nicolas Lombaerts (lacht).”