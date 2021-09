Knaldrang in deze badstad is zo groot dat gemeente aanvragen niet meer kan volgen: “We roepen de mensen op om te temperen”

Oostende - Er lopen bij het stadsbestuur tegenwoordig zodanig veel aanvragen voor evenementen binnen, dat burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) met aandrang oproept om die zoveel mogelijk te spreiden. “Het moet voor onze diensten logistiek mogelijk blijven.”

De coronamaatregelen zijn versoepeld en dat is eraan te merken. “Het lijkt erop dat velen daarop gewacht hebben om een activiteit te organiseren”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “We kunnen echter alleen maar vaststellen dat het niet mogelijk is om aan al die vragen te voldoen en vragen daarom de mensen uitdrukkelijk om hun initiatieven niet meer tijdens de komende weken te plannen. Logistiek kunnen onze diensten de aanvragen niet meer volgen, want we hebben niet genoeg materiaal - dat bovendien meestal nog ter plaatse moet geleverd worden - voorhanden.”

Er stelt zich meteen nog een ander probleem, verduidelijkt de burgemeester. “Er is nog altijd het aspect veiligheid. Er staan evenementen gepland die de aanwezigheid van de politie vereisen. Zo dienen op de MetaRelax Ostend Night Run twintig politieagenten paraat te staan en dan heb ik nog niet over de andere sportieve events zoals het voetbal en de basket. Het moet tenslotte mogelijk blijven om alles onder controle te houden. We roepen de mensen dus op om te temperen. Wie nu nog een aanvraag indient is sowieso te laat.”