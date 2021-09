Staking bij garages D’Ieteren duurt voort, bonden verwijten directie provocaties: “De manager zal niet naast u in de wagen zitten wanneer u voorbij stakingspost moet”

De staking die sinds vorige week donderdag aan de gang is bij de garages van de groep D’Ieteren, die de merken van de Volkswagen-groep invoert in België, duurt voort. De vakbonden verwijten de directie dat ze stil blijft, maar wel provoceert. Dat melden ze vrijdag in een gezamenlijk persbericht.

Een ontmoeting tussen directie en vakbonden woensdagvoormiddag heeft niks opgeleverd, een volgende ontmoeting is gepland voor volgende week dinsdag. Het werk werd bij de garages vorige week neergelegd na de aankondiging door de directie dat ze de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers er wil terugschroeven. Bij de garages werken zowat 400 mensen.

Het plan is voor de vakbonden “onbespreekbaar”. “Verworvenheden die in vijftig jaar opgebouwd zijn, worden van tafel geveegd”, aldus vakbondsman Jean-Paul Sellekaerts van de socialistische vakbond ABVV-MWB. “De werknemers moeten flink inleveren qua verloning en zouden meer moeten gaan werken. Bovendien zijn er volgens ons andere besparingsmogelijkheden binnen de huidige managementstructuur bij D’Ieteren”, aldus de vakbondsman.

Provocaties

In een gezamenlijk persbericht verwijten de vakbonden de directie vrijdag dat ze stil blijft, maar wel provoceert. “Tijdens de vergadering van woensdag 8 september kreeg het gemeenschappelijk vakbondsfront de onaangename verrassing dat de directie van de D’Ieteren Centers slecht voorbereid was en geen concreet voorstel deed”, klinkt het.

Een volgende ontmoeting is gepland voor dinsdag 14 september. De directie wil volgens de vakbonden eerst “de hiërarchie consulteren en een tegenvoorstel voorbereiden”, maar de bonden vinden die termijn “absurd”. “We begrijpen niet wat de directie de voorbije week dan gedaan heeft”, klinkt het.

Staking

Ondertussen blijft de actiebereidheid bij de werknemers volgens de vakbonden groot. “Ondanks steeds meer provocaties van de directie, die druk zet op sommige recentelijk aangeworven werknemers, die klanten vraagt hun voertuig te komen ophalen ondanks de aanwezigheid van stakingsposten en die de politie afstuurt op de stakers”, klinkt het. De leveringscentra zouden ook verplaatst zijn, en de bonden vrezen dat er interimkrachten of onderaannemers ingezet zullen worden.

“We roepen klanten van D’Ieteren op om hun wagen niet te komen ophalen. We zeggen hen: ‘als een manager of directeur van D’Ieteren u opbelt, weet dan dat die niet naast u in de wagen zal zitten wanneer u voorbij een stakingspost moet geraken. Nee, die zal veilig in zijn bureau zitten’“, aldus de bonden.